Riaperta dopo tre giorni di asfaltatura la strada che collega Morosolo e Calcinate del Pesce

Riaperta dopo tre giorni di asfaltatura via Maroni, la strada che da Morosolo scende verso Calcinate del Pesce. Prima rispetto ai tempi prospettati da Alfa srl, società pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese.

La strada era stata oggetto di un importante intervento la scorsa estate, con una lunga chiusura dovuta all’installazione di due nuovi tratti di fognatura paralleli, lunghi all’incirca 300 metri ciascuno, destinati a raccogliere l’uno le acque meteoriche, l’altro i reflui fognari.

Soddisfatto per la rapidità dei lavori il sindaco di Casciago Mirko Reto: «Si tratta di un’opera importante, che va oltre la semplice riqualificazione stradale: un intervento necessario per il miglioramento delle infrastrutture idriche e ambientali del nostro territorio, fondamentale anche per la salvaguardia del Lago di Varese. Un ringraziamento sincero va ad Alfa per l’impegno tecnico e operativo, e a tutti i miei concittadini, per la pazienza, la collaborazione e il senso civico dimostrato durante il periodo di chiusura della strada – commenta -. Ogni opera portata a termine rappresenta un passo avanti verso un territorio più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Continuiamo a lavorare insieme per una Casciago sempre più attenta al futuro e alla qualità della vita dei suoi abitanti».

Contestualmente alla riasfaltatura del tratto in Comune di Casciago sono stati anche rattoppati alcuni buchi sul manto stradale presenti sul territorio varesino della strada, delle vere e proprie voragini che mettevano in difficoltà automobilisti e motociclisti.