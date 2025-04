Rienzo Azzi: “Gli agenti della Polfer a Saronno? Un’ottima notizia, fuori luogo le polemiche di Pd e Tu@a Saronno”

«Quindici agenti della Polizia ferroviaria a Saronno sono davvero un’ottima notizia non solo per Saronno ma per tutto il territorio circostante». Il candidato sindaco del centro destra Rienzo Azzi risponde a chi in questi giorni ha manifestato quantomeno perplessità sul fatto che dopo tanti anni e tante richieste, l’arrivo della Polfer alla stazione di Saronno si possa manifestare con la facilità con cui è stato dato per certo dalla Lega, in piena campagna elettorale.

«Grazie all’azione ed all’impegno in questi anni dei parlamentari della Lega, il Ministero ha finalmente riconosciuto la necessità di un presidio delle forze dell’ordine nella stazione della nostra città che rappresenta il terzo polo ferroviario della Regione Lombardia – dice Azzi – Di fronte ad una notizia di questa portata polemiche fini a sé stesse come quelle sollevate dal Pd e da Tu@Saronno lasciano perplessi e nulla tolgono alla dimostrata capacità del centrodestra di sostenere le necessità del territorio».

Ma, dice il candidato del centro destra, la Polfer e le altre forze di polizia non bastano: «Riteniamo che la vera sicurezza sia garantita oltre che dalle forze dell’ordine, dal fatto che la città venga vissuta. Non soltanto in centro ma in tutta la città. Per questo proponiamo con convinzione i Comitati di quartiere che permetteranno non solo di segnalare in modo tempestivo i problemi, ma anche di ricercare soluzioni puntuali. Saronno è oggi una città triste, spenta, in crisi perenne, una città che abbisogna urgentemente di politiche attrattive iniziando dai parcheggi e da una viabilità snella. La Saronno della gente ha bisogno di uno spirito nuovo, di uno stile nuovo, di nuove idee che noi intendiamo proporre».