Rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione Orticola Varesina: nuove sfide e progetti per il futuro

Domenica scorsa, 13 aprile, presso il Centro Congressi Don Guanella a Barza d’Ispra, si è svolto il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Orticola Varesina, la più antica associazione della provincia di Varese, fondata nel 1901 e impegnata nella promozione e valorizzazione della natura, del verde e delle pratiche ecosostenibili. L’Associazione, senza scopo di lucro e basata sul volontariato, continua a perseguire la sua missione in difesa dell’ambiente, attraverso iniziative che spaziano dall’orticoltura alla frutticoltura, dal florovivaismo alla tutela del verde urbano.

I soci hanno riconfermati i principali membri storici dell’associazione. Enrico Gervasini, presidente da oltre 50 anni, continuerà a guidare l’associazione insieme a Franco Bianchi, vicepresidente onorario da oltre 30 anni. Riconfermati anche i consiglieri Fabrizio Ballerio, agronomo, Serena Cavallari, Gigliola Guglielmi, Gianluca Manzini, Luciano Pepi e Gloria Valli.

Il nuovo Consiglio ha visto l’ingresso di nuovi membri con esperienze specifiche in ambiti legati al verde e all’agricoltura. Alessandro Canazza e Salvatore Stefano, con esperienza pluriennale in olivicoltura, e Ombretta Tuligi, specializzata nelle erbe spontanee e piante aromatiche, sono i nuovi consiglieri. Si aggiungono anche Marino Besozzi, esperto apicoltore, e Laura Bosatelli, appassionata di ortofrutticoltura. Il nuovo Consiglio Direttivo, in carica per il triennio 2025-2028, affronterà numerose sfide, continuando a promuovere la cultura del verde e a sviluppare progetti innovativi.

Nel corso della sua lunga storia, l’Associazione Orticola Varesina ha organizzato eventi di rilevanza internazionale, come l’Esposizione Internazionale Floricola del 1906 ai Giardini Estensi di Varese, e nel 1913 ha iniziato la pubblicazione della rivista Bollettino della Società Orticola Varesina, che oggi continua come Rivista Orticola, distribuita gratuitamente a tutti i soci.

Il programma dell’Associazione per i prossimi mesi è ricco di appuntamenti. Il primo evento in calendario è il corso “Erbe spontanee, riconoscerle e cucinarle”, che si terrà il 19 aprile e il 31 maggio 2025 presso il Vivaio del Lago a Varese, tenuto dalla socia e neoconsigliera Ombretta Tuligi. Il 27 aprile 2025, soci e simpatizzanti visiteranno Euroflora 2025 a Genova, con partenza in pullman. Per maggiori informazioni su costi e iscrizioni, è possibile consultare la locandina sul sito dell’Associazione o scrivere a segreteriaorticola@gmail.com.

Recentemente, i soci hanno partecipato a una visita al Parco Botanico del Gambarogno, un’esperienza immersiva nella natura tra camelie, magnolie e altre meraviglie floreali. Inoltre, sono appena conclusi i corsi di orticoltura, olivicoltura, giardinaggio e frutticoltura, organizzati in diverse località della provincia, tra cui Tradate, Ternate, Barza d’Ispra e Olgiate Olona.

Per rimanere aggiornati su eventi, iniziative e curiosità, è possibile visitare il sito web dell’Associazione www.orticolavaresina.org o scrivere per informazioni a segreteriaorticola@gmail.com.