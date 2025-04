Riparte il cantiere all’ex Aermacchi a Varese: senso unico alternato in via Sanvito

Il cantiere all’ex Aermacchi in via Sanvito Silvestro a Varese è tornato operativo. Dopo il via libera da parte della conferenza dei servizi lo scorso 31 marzo, il progetto presentato da Tigros può ripartire.

Galleria fotografica Riprendono i lavori al cantiere dell’ex Aermacchi a Varese 4 di 11

Per permettere l’intervento di demolizione del muro di cinta e di parte della struttura che si affaccia sulla trafficata arteria cittadina, si è disposto il senso unico alternato in vigore nelle ore di lavoro tra le 7 e le 18.

Il progetto di riqualificazione dell’area dismessa di Masnago, lo ricordiamo, prevede la realizzazione di un centro commerciale, un centro sportivo e nuove aree a parco.

Al tavolo della conferenza dei servizi, il mese scorso, sedevano la proprietà, l’amministrazione e i fornitori di servizi – da Arpa a Alfa, dai gestori telefonici a quelli dell’energia – per definire nei dettagli il progetto.

Come è noto, l’area, che in passato ospitava le storiche strutture dell’Aermacchi, è soggetta a particolari vincoli paesaggistici e storico-culturali. Dall’agosto 2023 che si procede tra via libera e stop per dettagli burocratici.

Tra gli edifici di rilievo, su cui si incentra il confronto figurano, gli hangar risalenti al 1915 e al 1952, oltre alla Torre dell’Acqua, dichiarati di interesse culturale e dunque sottoposti alla tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Il progetto prevede la concessione di permessi di costruire per opere private nel lotto 2, opere pubbliche su aree comunali nei lotti 1 e 2 e interventi sulla viabilità e sulla rete ciclopedonale.