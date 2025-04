Ritorno al passato: riecco il Varese Football Club

Non più Città di Varese, ma Varese Football Club. Come accennato settimana scorsa (leggi qui), il lancio del nuovo logo – che verrà scelto tramite un contest fra tre proposte avanzate dalla società – seguirà anche il cambio di nome per la squadra di calcio di Varese. I primi indizi sono arrivati dai social, con le pagine sulle varie piattaforme che prima di tutti ha assunto il nuovo noe di Varese Football Club.

Una scelta forte, che torna alle origini, da quando il club nacque nel 1910 con i colori bianco e viola e con la sigla VFC. Il nome all’inglese fu usato – con qualche parentesi dovuta anche al regime fascista che, si sa, non vedeva di buon occhio i termini esteri – fino al 2004 quando la società fallì per rinascere come As Varese 1910. Un altro passo da parte della società nata nel 2019 per ereditare la storia del calcio a Varese, nella speranza che sia il primo passo verso un rilancio sportivo e che possa riabbracciare anche i sostenitori più nostalgici che in questi anni sono stati “timidi” nel riconoscere il Città di Varese come prosecuzione storica del calcio varesino.

Nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile – verso le 15 – verranno svelati i tre loghi, che recheranno proprio la dicitura Varese Football Club. Quello che raccoglierà il maggior numero di preferenze verrà scelto come nuovo stemma del club.