Rovera da favola: vittoria assoluta in ELMS a Barcellona

Non capita spesso, nel motorsport, che un equipaggio Pro-Am (ovvero con un pilota dilettante a bordo) vinca una gara assoluta, specie se quest’ultima è di alto livello, quale è una tappa delle ELMS, European Le Mans Series. Ma qualche volta succede ed è un evento particolarmente rilevante, anche per i tifosi di Varese se sul gradino più alto del podio c’è Alessio Rovera.

Il pilota di Casbeno ha trionfato nella classifica assoluta della “4 Ore di Barcellona”, prova di apertura delle ELMS 2025, insieme ai compagni di squadra francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere, a bordo del prototipo Oreca-Gibson di AF Corse contraddistinto dal numero 83. Che Rovera e soci fossero tra le squadre più in vista era cosa assodata: sono campioni uscenti di Pro-Am e vinsero la classe in Catalogna un anno fa. Ma stavolta hanno fatto ancora meglio lasciandosi alle spalle anche i team composti solo da piloti “pro”.

A rendere ulteriormente notevole l’impresa è il fatto che la numero 83 scattava dalla 17a posizione in griglia di partenza, ma la qualità di piloti e vettura unita alla strategia scelta dal muretto di AF Corse, hanno portato al risultato finale. Perrodo è stato il primo a scendere in pista e ha fatto il proprio dovere, Rovera ha spinto come suo solito mettendo in condizione Vaxiviere di tallonare i leader della classifica. E il 30enne transalpino ha completato l’opera mettendo a segno i tre sorpassi decisivi per tagliare in testa il traguardo.

Alle spalle del terzetto italo-francese si sono piazzate le vetture di Idec Sport (#18: Chadwick, Jaubert, Juncadella) e di VDS Panis Racing (#48: Gray, Milesi, Masson); la seconda vettura Pro-Am è quella di Algarve Pro Racing (#20: Lentoudis, Quinn, Caldwell) che si è piazzata in settima posizione assoluta.

«Questo è il mio primo successo assoluto nella ELMS ed è arrivato in rimonta nella maniera più inattesa – sorride Alessio dopo la gara – Vincere in LMP2 Pro-Am è già bello, vincere l’assoluta è speciale. Sono davvero contento per la squadra: con Perrodo abbiamo condiviso tante vittorie e questo è senza dubbio un traguardo del tutto particolare. Abbiamo sempre cercato di spingere ma anche di mantenere gli pneumatici in ottica finale e nell’ultimo stint Vaxiviere è stato molto bravo. E poi il prototipo era fantastico fin dai test di lunedì: ingegneri e meccanici hanno svolto un lavoro magnifico, anche nei pit-stop. Siamo davvero felici».

Il trionfo del Montmelò conferma l’ottimo avvio stagionale di Rovera che in questi primi mesi ha già colto la vittoria di classe alla 12 Ore di Bathurst e quella assoluta nella 4 Ore di Abu Dhabi, ultima tappa delle ALMS 2024 oltre al quinto posto nella gara d’esordio del Mondiale Endurance (WEC). Ora il programma prevede il primo round del GT World Challenge a Le Castellet, sabato 12 aprile: gara in notturna che Alessio disputa con la Ferrari 296 GT3 insieme ad Alessandro Pier Guidi e Vincent Abril. Poi di nuovo il WEC a Imola.