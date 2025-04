Ruba scooter a Varese ma il proprietario lo vede, lo insegue e lo fa cadere: arrestato

La preda: il motorino, uno scooter. L’ha visto parcheggiato in piazza Beccaria, pieno centro di Varese, nel pomeriggio di lunedì, ed è entrato in azione.

Ma ad assistere alla scena il proprietario dei ciclomotore che urla qualcosa al giovane: per tutta risposta il sospettato tenta il colpo di scappare, l’altro lo insegue e lo fa cadere. Il 112 riceve nel frattempo la chiamata di soccorso per quanto sta accadendo e invia sul posto una Volante. Gli agenti rincorrono il sospettato che aveva trovato rifugio in una corte e scatta così l’arresto. L’uomo è finito, in manette, martedì mattina, davanti al giudice di Varese che ha convalidato l’arresto del trentenne originario di Luino e che vive per strada a Varese e ha una condanna per lesioni personali risalenti al 2014 e un recente episodio di resistenza a pubblico ufficiale (l’arresto di fine marzo in via Morosini a Varese per aver aggredito due agenti delle Volanti in compagnia del cugino arrestato per la sesta volta nel giro di pochi mesi, che gli è valsa già una condanna in primo grado.

Il giudice, oltre ad esprimersi positivamente circa la validazione della procedura seguita dalla polizia di Stato, ha rimesso in libertà il trentenne: nessuna misura cautelare è stata richiesta, e dunque applicata.