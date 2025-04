Ruba una bici elettrica a Verbania, «Dovevo tornare subito a casa per andare in bagno»

Un nuovo furto di bicicletta elettrica commesso nel Vco e scoperto dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania. I militari hanno identificato e denunciato un 29enne residente a Verbania per il furto di una bicicletta elettrica avvenuto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile nel centro cittadino di Verbania.

Una pattuglia di carabinieri è stata inviata dalla Centrale Operativa di Verbania nel primo pomeriggio di venerdì in via Palestro a Verbania, perché era stata segnalata la presenza di una bici elettrica rubata la notte precedente. Il mezzo, del valore di oltre 2000 euro, era stato individuato dallo stesso proprietario che, dopo l’acquisto, dato il valore del veicolo, gli aveva applicato un sistema di rilevazione Gps. Individuata la bici di fronte a una palazzina, i militari a questo punto hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore del furto.

I carabinieri hanno interpellato i residenti della palazzina e delle abitazioni adiacenti per raccogliere dettagli sulla persona che aveva lasciato lì la costosa bici. Alcuni cittadini hanno infatti dichiarato di aver notato la sera precedente un uomo e hanno fornito anche una sua descrizione accurata.

I sospetti dei militari sono quindi ricaduti su un giovane già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari per reati contro il patrimonio, che risultava domiciliato in quella via. L’uomo poco dopo è stato notato proprio mentre usciva di casa e, poco prima di riuscire ad avvicinarsi alla bici, è stato bloccato dai carabinieri.

Il giovane, accorgendosi di essere stato scoperto, ha ammesso di essere l’autore del furto, avvenuto la sera prima quando si era introdotto in un cortile condominiale per rubare il veicolo. Ai militari, inoltre, per cercare di ammorbidire la propria posizione, ha spiegato anche che aveva rubato la bici perché mentre stava rientrando a casa a piedi, era stato colto da un urgente bisogno fisiologico e, pertanto, notando quella bici elettrica se ne era impossessato per raggiungere più rapidamente casa per andare in bagno.

L’uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato, mentre la bici restituita immediatamente al legittimo proprietario.