Rubato a Cavaria nella notte il pickup antincendio della protezione civile: lo trova all’alba una signora nel giardino di casa

Ore di passione alla Protezione civile di Cavaria con Premezzo: questa notte, venerdì, è stato rubato il mezzo destinato agli interventi in caso di incendi e alluvioni, considerato la “testa di diamante” del gruppo, uno dei più attivi e performanti della provincia. Sparito nel nulla. Volatilizzato. Carabinieri mobilitati, ricerche a tappeto sul territorio. L’apprensione che cresce tra i volontari, con le ipotesi notturne che si susseguono, dalle più logiche alle più fantasiose: potrebbe essere stato usato per una “spaccata”, cioè come ariete contro un bancomat o una cassa continua? O magari per una rapina?

Poi la svolta alle prime luci dell’alba, sempre di venerdì.

La telefonata decisiva è arrivata da Caronno Varesino, a un quarto d’ora di macchina dal luogo del furto. Al telefono, una signora: «Scusate, perché avete parcheggiato il pickup della vostra Protezione civile nel mio giardino?».

Dall’altro capo del filo, in Comune, stupore e sollievo. La donna, con grande senso civico, ha di fatto risolto il caso. A segnalare la scomparsa era stato anche un post Facebook della stessa Protezione civile, che invitava i cittadini a fornire segnalazioni.

Il mezzo – un furgonato con a bordo un modulo antincendio – è stato ritrovato senza danni meccanici, fatta eccezione per la targa piegata e qualche graffio. «Per fortuna la vicenda si è conclusa positivamente, abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo», ha dichiarato il vicesindaco di Cavaria con Premezzo, Diego Bonutto, che si è subito attivato per le ricerche.

Le indagini, iniziate dai carabinieri di Fagnano Olona, sono ora affidate alla Compagnia di Busto Arsizio.

Le prime ricostruzioni indicano che il ladro avrebbe rotto un vetro con un sasso per introdursi nella sede della Protezione civile, da dove avrebbe preso le chiavi del veicolo parcheggiato in rimessa. L’automezzo è stato ritrovato in un prato privato a Caronno Varesino, circa 7 chilometri dal luogo del furto. Nell’abitacolo sono stati rinvenuti resti di cibo, segno di una “notte brava” che rischia di avere gravi conseguenze per il responsabile.

Il mezzo rubato ha un valore di circa 50.000 euro, a cui si aggiungono 20.000 euro per il modulo antincendio, di proprietà della Provincia.

«Per noi è una risorsa fondamentale – conclude il vicesindaco – lo abbiamo impiegato in alcune delle emergenze più critiche. È un presidio vitale per la sicurezza dell’intera comunità. Siamo davvero felici di essere riusciti a riportarlo a casa».