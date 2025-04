Sabato al “Franco Ossola”, il Varese gioca d’anticipo con il Chisola

Si giocherà sabato 12 aprile (ore 15) la gara di campionato che vedrà il Varese ospitare al “Franco Ossola” il Chisola. La partita, valida per la giornata numero 35 del Girone A di Serie D, è stata anticipata di 24 ore dalle due squadre in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà tutta la categoria in campo giovedì 17 aprile per il consueto anticipo di Pasqua.

Nell’occasione i biancorossi saranno ospiti del Bra, che proprio in faccia all’ex allenatore Roberto Floris potrebbe festeggiare la matematica promozione in Serie C.