Sala dopo la beffa del pareggio: “Buon secondo tempo. Il rigore al 94′? Non voglio alibi”

La Pro Patria pareggia 2-2 contro la Pro Vercelli, sprecando il vantaggio prima di Pitou e poi di Citterio e vedendo sfumare una vittoria preziosa nel finale. Tra un rigore discusso e qualche rammarico, in sala stampa al Piola mister Sala e Luca Coccolo non cercano scuse: ora servono punti nelle ultime due gare per raggiungere l’obiettivo.

SALA 1 «Il rigore? Dal campo non l’ho visto. Tutti i ragazzi dicevano che non c’è stato niente di così clamoroso per fischiare il rigore. Ne prendiamo atto, non ne siamo contenti ovviamente ma io non ho mai parlato di alibi e di scuse. E non lo farà mai. Se ieri in sala stampa ho detto che ero arrabbiato, potete solo immaginare quanto lo sia ora».

SALA 2 «In questo momento faccio fatica a esprimere il sentimento della squadra. Il primo tempo è stata una partita brutta, sporca e cattiva per tutte e due le squadre, il secondo tempo è stato buono. La situazione in classifica richiedeva uno sforzo maggiore ed entrambe le squadre hanno intrapreso lo stesso andazzo. Nella ripresa abbiamo cercato più intraprendenza. Con Pitou siamo stati bravi a segnare: sono contento per, per Citterio e per tutta la squadra».

SALA 3 «Chi è entrato ha reagito bene. C’è stata una evoluzione del carattere in campo. C’era più tranquillità nelle giocate. Non è quello che pensiamo… ciò che serve. Ma trovare una soluzione per poter lavorare meglio e proseguire il cammino fino alle fine del campionato».

COCCOLO 1 «Siamo consapevoli che ci siamo lasciati sfuggire qualche punto di troppo. Mi viene in mente Lecco o Trieste e anche questa partita. Oggi penso che oggettivamente abbiamo fatto una buona partita. Poi ci sono degli episodi che indirizzano la gara. Oggi non siamo stati né bravi né fortunati a portare a casa il punteggio pieno».

COCCOLO 2 «L’atteggiamento è stato giusto. Siamo scesi in campo per vincere, poi certo non è facile perché in campo ci sono gli avversari. C’è una buona base da cui ripartire per le ultime due gare. La partita che viene è sempre la più importante. Oggi era fondamentale, basta guardare la classifica. Adesso mancano ancora due gare e dobbiamo pensare a fare 3 punti già venerdì per arrivare al nostro obiettivo».

COCCOLO 3 «Dal campo non avevo la sensazione che potessimo prendere goal. C’è stato poi l’episodio del rigore. Tuttavia Lecco abbiamo staccato la spina e i tre minuti finali ci sono costati caro, oggi invece non ho avuto questo tipo di sensazione».