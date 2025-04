Salvatore Borsellino ricorda il fratello Paolo a Luino: “Fino all’ultimo giorno della mia vita”

L’incontro si terrà lunedì 28 aprile a palazzo Verbania. Durante l’evento, Salvatore Borsellino condividerà con il pubblico i ricordi e le riflessioni di una vita segnata profondamente dalla tragedia di via D’Amelio

Lunedì 28 aprile alle 15 Palazzo Verbania a Luino ospiterà un incontro di grande rilevanza civile e culturale: Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, sarà protagonista dell’appuntamento dal titolo “Fino all’ultimo giorno della mia vita”.

Durante l’evento, Salvatore Borsellino condividerà con il pubblico i ricordi e le riflessioni di una vita segnata profondamente dalla tragedia di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992. In quella data, una violenta esplosione pose fine alla vita del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Un evento che ha segnato in maniera indelebile la storia della Repubblica Italiana e che continua a interrogare le coscienze.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Su la Testa Aps, in collaborazione con la sezione varesina dell’associazione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici”, l’associazione Fazzoletti Bianchi, e il Coordinamento Nazionale Docenti per la Legalità, e con il patrocinio del Comune di Luino

L’incontro – aperto al pubblico e particolarmente consigliato per studenti e docenti – rappresenta l’occasione per ascoltare dalla viva voce di Salvatore Borsellino il racconto di una battaglia civile portata avanti con determinazione, in nome della verità e della giustizia.