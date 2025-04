Samarate si prepara a dare l’ultimo saluto a Teresa: funerali mercoledì 23 aprile in forma privata

La comunità di Samarate si stringe nel dolore per la scomparsa di Teresa Stabile, la donna di 55 anni uccisa lo scorso mercoledì 16 aprile. Un omicidio che ha profondamente scosso l’intero paese.

I funerali di Teresa si terranno mercoledì 23 aprile alle 15:30, preceduti dalla recita del rosario alle 15:00, nella chiesa parrocchiale di piazza Italia.

Una cerimonia nel segno della riservatezza

In accordo con la famiglia — e in particolare con i due figli, di 28 e 19 anni — la cerimonia funebre si svolgerà in forma privata. La volontà è stata espressa con fermezza: la chiesa resterà chiusa a telecamere e giornalisti. Una scelta chiara, motivata dal desiderio di proteggere il dolore della famiglia da ogni forma di esposizione mediatica. La famiglia ha scelto la strada del silenzio e della massima dignità.

Sono giorni segnati da un dolore profondo e composto, che la famiglia ha deciso di affrontare in raccoglimento, lontano dai riflettori. Teresa è l’ennesima vittima della violenza di genere.

Il lutto cittadino

A seguito del terribile evento il sindaco della cittadina Alessandro Ferrazzi ha proclamato il Lutto Cittadino per le giornate del 17, 18 e 19 aprile, nonché per il giorno della cerimonia funebre, in segno di cordoglio e partecipazione.

Fu disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere del Palazzo Comunale e la sospensione di tutti gli eventi ludici previsti nei giorni di lutto cittadino. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno espresso profondo cordoglio e sentimento di vicinanza ai familiari, invitando i cittadini a partecipare a un momento di riflessione, che si è tenuta la sera del 17 aprile 2025 alle ore 19:00 presso l’atrio del Palazzo Municipale, in memoria di Teresa e come occasione per riflettere sulla violenza di genere.