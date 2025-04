Scarcerato l’ex assessore di Gallarate Petrone, con il braccialetto elettronico

È stato scarcerato e torna a casa, controllato dal braccialetto elettronico, l’ex assessore di Gallarate Alessandro Petrone, arrestato sabato scorso per maltrattamenti in famiglia, ai danni della madre e dei fratelli.

Il giudice ha disposto che, in attesa del processo, non potrà avvicinarsi alle parti offese. Per lui potrebbe essere deciso il divieto di dimora a Gallarate o il divieto di allontanamento, due strumenti diversi ma comunque orientati ad evitare che possa reiterare il reato ai danni della famiglia.

Figlio dell’ultimo segretario del PSI a Gallarate, Petrone è stato in tre diversi momenti consigliere comunale, assessore all’ urbanistica e capogruppo di Forza Italia, tra gli anni Duemila e il 2019, quando venne arrestato nell’ambito della inchiesta Mensa dei poveri, il sistema di corruzione che ruotava intorno a Nino Caianiello.

Per quelle accuse Petrone aveva patteggiato una pena a tre anni, evitando il carcere.

Successive difficoltà economiche – legate anche a quelle vicende e alle spese di difesa – l’avrebbero poi spinto a diventare sempre più insistente nei confronti dei famigliari, cui chiedeva denaro per poter sostenere il suo tenore di vita.