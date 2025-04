Scontro tra camion e moto. Ferito un motociclista di 47 anni a Busto Arsizio

Incidente tra un camion e una moto in via Magenta attorno alle 15 di oggi pomeriggio, martedì, a Busto Arsizio. Nell’impatto il motociclista di 47 anni ha riportato ferite serie ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Ferrini. Il camion stava svoltando dalla via Magenta in direzione sud, verso la via Ferrini, quando è sopraggiunta la moto sulla quale viaggiava il 47enne. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale cittadina.

Sul posto, già teatro in passato di numerosi incidenti anche mortali, sono arrivati un’automedica, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco.