Scontro tra un’auto e un motocarro a Ternate: un ferito in gravi condizioni

Due persone sono rimaste ferite – una in modo grave – in un incidente stradale tra un’automobile e un motocarro avvenuto questa mattina (mercoledì 16 aprile) a Ternate. Lo scontro è accaduto intorno alle 9,45 in via Mazzini, ovvero la strada provinciale 18 che porta in direzione di Cassinetta.

Il ferito più grave è un uomo che era alla guida del motocarro, una Ape Piaggio: è stato trasportato in ospedale in codice rosso e quindi è giudicato in pericolo di vita. Serie, ma meno gravi, anche le conseguenze della donna di 59 anni al volante dell’autovettura.

Sul posto sono giunti, con i soccorritori del 118, gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario. I rilievi sono invece affidati ai Carabinieri.