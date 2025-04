Scritture di Lago: prende il via la sesta edizione del premio letterario dedicato alla narrativa lacustre

È aperta ufficialmente la sesta edizione di Scritture di Lago, il premio letterario dedicato alla letteratura ambientata sui laghi e sull’acqua, promosso dall’associazione “LarioIn” con il sostegno di Tcho. Le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2025, con partecipazione gratuita, e riservate a opere ambientate nei territori lacustri, in particolare nei laghi prealpini e nell’area della Regio Insubrica, crocevia culturale e geografico tra Italia e Svizzera.

L’iniziativa, che rientra nel progetto #ComoLegge sostenuto dal Comune di Como, si consolida come appuntamento culturale di riferimento nel panorama letterario italiano e transfrontaliero, rinnovando la propria missione: valorizzare la scrittura come mezzo per raccontare e promuovere i paesaggi, le culture e l’identità dei territori d’acqua.

Tra le principali novità di quest’anno vi è la curatela affidata al giornalista Mauro Rossi del Corriere del Ticino e l’istituzione del Premio speciale Alessandro Volta, dedicato ai giovani autori, sia nella categoria delle opere edite sia in quella dei racconti inediti.

Le sezioni in concorso sono quattro:

Inediti, con focus sui laghi prealpini e l’area della Regio Insubrica;

Editi, riservata a opere ambientate su laghi italiani;

Traduzione, per opere ambientate in contesti acquatici e tradotte in italiano;

Premio Giovani, rivolto a scrittori under 25.

Il Museo della Barca Lariana di Pianello del Lario assegnerà inoltre un riconoscimento speciale al miglior racconto contenente la descrizione di un’imbarcazione tipica del lago di Como.

La sezione “Traduzione” si avvale della collaborazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, con il contributo degli studenti del Master in editoria. L’intero progetto si fonda sulla passione di promotori e giurati, che operano con l’obiettivo di promuovere la lettura, sostenere la scrittura e valorizzare i territori lacustri come luoghi di ispirazione culturale e turistica.

Il premio è stato ideato da Guido Stancanelli, che lo presiede, e ha ottenuto nel tempo il sostegno della Comunità di Lavoro Regio Insubrica e il patrocinio di Regione Lombardia. Per l’edizione 2025 sono già confermati numerosi patrocini istituzionali, tra cui Regione Veneto, Distretto Turistico dei Laghi, Province di Como e Varese, le Città di Como, Varese, Arona, Baveno, Verbania, Lugano, enti camerali e associazioni culturali del territorio.

L’organizzazione si avvale di un ampio comitato di lettura composto da professionisti dell’editoria, giornalisti, scrittori e operatori culturali. Le giurie delle diverse sezioni, composte da nomi di rilievo nel panorama letterario e giornalistico, garantiranno la qualità e l’imparzialità della selezione delle opere.

Tutti i dettagli, i bandi e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del premio: www.scritturedilago.it