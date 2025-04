Scuola di formazione Cgil Varese, Giorgia Serughetti su donne e femminismi

Giovedì 3 aprile alle ore 18, nel salone della Camera del Lavoro di Varese, in via Nino Bixio 37, nuovo incontro con la relazione di Giorgia Serughetti dal titolo “Potere di altro genere: donne, femminismi e politica”

Continuano gli incontri della Scuola di formazione “Non è mai troppo tardi per occuparsi di cultura e politica” promossa dall’Associazione 100venti e da CGIL Varese, percorso formativo e culturale che prevede otto appuntamenti, da febbraio a maggio 2025. In cartellone tematiche d’attualità, autorevoli relatori, incontri che danno spazio a confronto e dibattito.

Giorgia Serughetti è ricercatrice in Filosofia politica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di genere e teoria politica. Ha pubblicato, oltre ad articoli e contributi in volumi collettivi. Collabora come editorialista con il quotidiano Domani.

Nei prossimi appuntamenti interverranno nomi dell’ambiente sindacale come Susanna Camusso e Francesca Re David. Tra gli altri anche la giornalista Virginia Della Sala che si occupa delle migrazioni climatiche in Italia, e Marco Omizzolo, sociologo da tempo impegnato sul tema dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.

L’iscrizione alla scuola è aperta e prevede un contributo di 20 euro. Si può fare dal sito della CGIL Varese, dove si trova anche il programma completo.