Scuola, sport e territorio remano insieme: presentato il logo della Coppa del Mondo di canottaggio a Varese

È stato presentato nella sede di Materia il logo ufficiale che accompagnerà la Coppa del Mondo di Canottaggio in programma tra il 13 e il 15 giugno sul lago di Varese, ennesimo appuntamento internazionale che farà tappa sulle acque della Schiranna.

Non un semplice disegno ma il risultato di un concorso creativo e formativo che ha coinvolto oltre duemila studenti delle scuole superiori della provincia chiamati a esprimersi per realizzare il logo vincente. Un progetto nato per unire educazione, sport, territorio e cittadinanza attiva promosso in collaborazione con Varese Rowing (ovvero il comitato organizzatore locale degli eventi remieri diretto da Pierpaolo Frattini), con l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’Ufficio Sport del Comune di Varese.

Il logo vincitore, selezionato tra 25 proposte è stato realizzato da un terzetto di studenti della classe 4a BT dell’Istituto Falcone di Gallarate: Lorenzo Bonini, Alessio Infurna e Tommaso Ortolano – coadiuvato dai professori Leonardi e Imbriaco – hanno quindi presentato il loro lavoro. L’immagine unisce simboli chiari e fortemente identitari: un remo curvo che richiama il movimento delle onde del lago, un punto blu centrale che rappresenta idealmente l’atleta come fulcro dell’azione ed una “V” stilizzata di colore rosso che rende omaggio alla città di Varese. I colori utilizzati, rosso, blu e azzurro, richiamano rispettivamente l’identità della città ed il lago, luogo protagonista dell’evento.

Sul podio anche altri studenti di tre scuole: al secondo posto la 4a B del Falcone (Tommaso Ortolano e Ilaria Cassinerio) con un logo che aveva come protagonista il tricolore; a pari merito al terzo posto la 1a C dell’Istituto Einaudi (Riccardo De Gaetani e Alvin Nikkolaj) e la 4a C dell’Istituto Frattini (Killian Buttarelli) entrambi di Varese.

Tanti gli ospiti e le autorità presenti nella nuova sede di VareseNews, partner di Varese Rowing per questa Coppa del Mondo. Tra essi spicca la presenza di Valentina Rodini, atleta cremonese campionessa olimpica a Tokyo insieme alla varesina Federica Cesarini. Rodini oggi – pur proseguendo l’attività agonistica – è entrata nel consiglio federale della FIC di cui fa parte anche Fabrizio Quaglino, che ha ricordato la sempre maggiore centralità della Lombardia e di Varese nel mondo del canottaggio internazionale.

«Questo progetto rappresenta un modello vincente in cui lo sport diventa motore di sviluppo per il territorio capace di creare sinergie tra istituzioni e comunità» ha sottolineato invece Davide Galimberti che, in quanto sindaco di Varese, è anche il presidente di Varese Rowing. Galimberti era accompagnato dagli assessori Ivana Perusin e Stefano Malerba mentre a rappresentare la provincia è intervenuto Michele Di Toro.

