Serata musicale al Liceo Manzoni di Varese: note solidali per l’Ospedale del Ponte

Venerdì 11 aprile alle ore 20.30 presso l’Aula magna del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese arriva la 4ª “Serata Musicale” dei Docenti.

La rassegna, a scopo benefico, è giunta alla 3ª edizione e ha l’intento di valorizzare le eccellenze e promuovere Il Liceo Musicale come luogo di cultura e di avvicinare i bambini e i ragazzi alla musica.

Attraverso la musica, con offerta un’offerta libera, ci sarà la possibilità di sostenere TINCONTRO ODV – Associazione genitori per la Neonatologia dell’Ospedale del Ponte di Varese.

Venerdì sarà possibile ascoltare i docenti di Archi: Doriano Di Domenico – violino, Mariachiara Cavinato – viola, Caterina Cantoni – violoncello, con Musiche di: Boccherini, Cambini, Giardini e Morricone.

