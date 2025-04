Sergio Segato, direttore della gastroenterologia all’ospedale di Varese, è il presidente delle società Malattie apparato digerente

La Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente è un’organizzazione professionale senza scopo di lucro che riunisce le società scientifiche AIGO, SIED, SIGE, SIGENP, SINGEM e rappresenta più di 4000 medici Gastroenterologi ed Endoscopisti ospedalieri ed universitari, del settore pubblico e privato.

Il Dottor Sergio Segato guiderà la federazione per i prossimi due anni.

Nato a Varese, dopo la laurea di Medicina e Chirurgia conseguita all’Università di Pavia, Segato si specializza in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e in Medicina Interna.

Inizia la sua carriera presso l’azienda Ospedaliero Universitaria Macchi di Varese ora ASST dei Sette Laghi, dove nel 2006 è nominato direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, nel 2013 direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica e nel 2023 Direttore del Dipartimento di Malattie dell’Apparato Digerente, Nutrizione e Metabolismo.

Il Dottor Sergio Segato è attualmente responsabile del Comitato Qualità di AIGO (Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri) per la quale è stato presidente per la regione Lombardia per il 2016 e 2017 e Vicepresidente Nazionale dal 2022 al 2024.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è coordinatore della Commissione sulle Emorragie Digestive e membro della Commissione Qualità ed Appropriatezza della rete Epato-Gastroenterologica della Regione Lombardia.

«L’obiettivo fondamentale di FISMAD sarà quello di rilanciare il ruolo professionale dei gastroenterologi nel rapporto con le Istituzioni e di evidenziare il valore organizzativo delle Gastroenterologie ed Endoscopie Digestive, nella gestione delle malattie dell’apparato digerente ed epato-bilio-pancreatiche, – afferma il dottor Sergio Segato – questo si tradurrà in una maggiore efficienza nella cura dei pazienti e del nostro sistema sanitario.

FISMAD continuerà inoltre a dedicarsi alla formazione ad alla ricerca scientifica in particolare favorendo interventi che migliorino l’appropriatezza degli interventi sanitari».