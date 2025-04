Serie C, Pergolettese – Pro Patria: la partita in diretta

La Pro Patria si appresta a chiudere la stagione regolare con l’ultima trasferta in casa della Pergolettese, un match che per i bustocchi vale soprattutto per il morale in vista dei playout, anche se c’è ancora la possibilità di migliorare la classifica. Tra squalifiche e infortuni, i biancoblu, già certi di dover disputare a maggio lo spareggio salvezza, arrivano a Crema con una rosa molto ridotta, ma con la volontà di replicare la buona prestazione vista contro il Lumezzane. La Pergolettese, quindicesima, è ancora in lotta per la salvezza diretta e, nonostante una rimonta positiva in inverno, si presenta all’appuntamento del Voltini dopo cinque sconfitte consecutive, che hanno riaperto scenari pericolosi. Con una vittoria i gialloblu saranno salvi indipendentemente dai risultati degli altri campi.

Fischio di inizio alle ore 16:30