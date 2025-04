Serie C, Pro Patria – Atalanta U23: la partita in diretta

La Pro Patria torna in campo mercoledì 2 aprile allo Speroni di Busto Arsizio per il recupero della partita contro l’Atalanta U23. Lo fa cercando di cavalcare l’entusiasmo dopo la vittoria a Verona in casa della Virtus. La sfida è una rivincita della gara d’andata, giocata nella nebbia di Caravaggio e persa in rimonta nei minuti di recupero. Il secondo impegno settimanale è soprattutto un passaggio cruciale nella lotta per la salvezza, con la possibilità di portarsi a -1 dalla Triestina e -4 dalla Pro Vercelli (con cui c’è ancora da disputare lo scontro diretto) quando mancano ulteriori 4 gare al termine del campionato. I bustocchi, ritrovata la solidità in difesa (1 gol subito in 4 gare), sono ancora poco prolifici in attacco e dovranno fare a meno dello squalificato Beretta. L’Atalanta U23, dopo un periodo difficile, ha mostrato segnali di ripresa, uscendo illesa contro le prime tre della classe: Vicenza, Feralpi e Padova. Proprio il pari contro i biancoscudati di domenica ha permesso il sorpasso in vetta da parte dei vicentini del Lane Rossi.

Fischio di inizio alle 18:30: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)