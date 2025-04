Si parte il 24 aprile per il cammino del Lago Maggiore: 230 km di emozioni tra natura, cultura e territori da riscoprire

Ancora pochi giorni e si parte. Il 24 aprile 2025 saranno in tanti a partire per il Cammino del Lago Maggiore, un itinerario escursionistico di 230 chilometri suddiviso in 11 tappe che abbraccia Lombardia, Piemonte e Svizzera. Questo progetto, frutto di quattro anni di lavoro dell’associazione tracciaminima, nasce con l’obiettivo di promuovere un turismo lento e consapevole, valorizzando le comunità locali e il patrimonio naturale del territorio.

Un progetto nato dal territorio

L’idea del Cammino prende forma nel 2020, quando quattro giovani originari dell’area dei sette laghi decidono di percorrere a piedi l’intero perimetro del Lago Maggiore. Da questa esperienza nasce tracciaminima, un’associazione che ha coinvolto oltre 500 persone in attività di mappatura partecipata, collaborando con numerose realtà locali per costruire un percorso che racconti le storie e le identità dei luoghi attraversati.

Un viaggio tra natura e cultura

Il Cammino del Lago Maggiore si snoda tra sentieri panoramici, borghi storici e paesaggi mozzafiato, offrendo ai camminatori l’opportunità di scoprire la ricchezza culturale e ambientale della regione. Ogni tappa è pensata per favorire l’incontro con le comunità locali, promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Accessibilità e inclusione

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità del percorso, con l’obiettivo di renderlo fruibile al maggior numero possibile di persone. Tracciaminima ha collaborato con esperti del settore per sviluppare soluzioni che permettano anche a persone con disabilità di vivere l’esperienza del cammino in sicurezza e autonomia.

Un invito a camminare insieme

Il giro inaugurale del Cammino si svolgerà dal 24 aprile al 4 maggio 2025, con la possibilità per chiunque di unirsi alle tappe e condividere l’esperienza. Per ogni giornata, saranno pubblicati racconti e aggiornamenti sul sito ufficiale www.camminolagomaggiore.it e sui canali social dell’associazione.

Il Cammino del Lago Maggiore rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il territorio attraverso un approccio lento e partecipativo, valorizzando le connessioni tra paesaggio, cultura e comunità.

Tracciaminima a Materia

I protagonisti del progetto sono stati ospiti di Materia. Elia Origoni, Carerina Salvo e Simone Foscarini di Tracciaminima hanno raccontato com’è nata la loro esperienza di cammino e la realizzazione della mappatura del Lago Maggiore. Tutto parte nel 2020, quando con anche Mattia Gadda e Ambra Molinari si sono messi in cammino: «Subito dopo il covid c’era la voglia di riscoprire il territorio e di riunione i legami e le persone attraverso il cammino», raccontano.

Da quel momento in poi il progetto prende una via sempre più concreta.