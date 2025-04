Si perde dalla mamma: agnellino ritrovato dai vigili del fuoco di Como il giorno di Pasqua

Un insolito intervento di soccorso ha segnato la mattinata di Pasqua a Cirimido, Como, in via Strada di Mezzo, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo sono intervenuti per recuperare alcuni ovini smarriti. A segnalare la presenza degli animali è stato un cittadino di passaggio, che durante una passeggiata con il proprio cane si è imbattuto nel piccolo gruppo di pecore.

Con prontezza e delicatezza, i pompieri si sono messi alla ricerca del pastore responsabile del gregge, riuscendo infine a radunare tutti gli animali e a riportarli alla sicurezza del loro recinto. Tra loro anche il più giovane del gruppo: un agnellino nato da appena due giorni, che è diventato il simbolo di questo singolare salvataggio pasquale.

Un gesto semplice ma significativo, che ha restituito serenità a una famiglia di ovini e strappato un sorriso a chi ha assistito all’intervento. I vigili del fuoco, come sempre al servizio della comunità anche nei giorni di festa, hanno colto l’occasione per rivolgere un augurio di buona Pasqua a tutti.