Si raccolgono le firme per le liste Saronno Civica e Percorso Democratico a sostegno di Airoldi

E’ stato definito il programma di incontri per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste Saronno Civica e Percorso Democratico che sostengono la candidatura di Augusto Airoldi alle elezioni del 25 e 26 maggio.

Ecco gli incontri dei prossimi giorni:

– giovedì 10 aprile dalle 18.00 alle 19.30 aperitivo presso Elistef Bar, in via Caronni n. 6;

– venerdì 11 aprile dalle 15:30 alle 16:30 al quartiere Matteotti, in piazza Amendola (in attesa autorizzazione PL);

– sabato 12 aprile dalle 10.00 alle 12.30 in piazza Libertà e piazza Unità d’Italia angolo via San Cristoforo e dalle 16.00 alle 18.30 in piazza Libertà;

– domenica 13 aprile dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 piazza Libertà e piazza Unità d’Italia angolo via San Cristoforo.