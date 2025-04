Simone Longhini: “L’impegno di Angela in Forza Italia non sarà dimenticato”

«Siamo vicini alla famiglia di Angela in una circostanza tragica quanto inaspettata della sua improvvisa scomparsa avvenuta, fra l’altro, a pochi giorni dalla sua acclamazione alla segreteria cittadina di Forza Italia di Sesto Calende, città per cui si è spesa in prima persona sia sotto l’aspetto amministrativo che politico per lungo tempo».

«Profondamente colpiti dalla sua perdita, rinnoviamo i nostri sentimenti di affetto ed amicizia ai suoi cari con la promessa che il suo impegno all’interno del nostro partito non verrà dimenticato e, anzi, il suo ricordo sarà sempre per tutti noi un esempio di impegno civico e passione autentica per il proprio territorio.»

Così in una nota Simone Longhini, a nome della segreteria provinciale di Forza Italia Varese ricorda Angela Menin, già consigliere e assessore nella città in riva al Ticino e, dal 22 marzo scorso acclamata alla segreteria cittadina azzurra di Sesto Calende.