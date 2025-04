Somma Lombardo verso le elezioni 2026, Forza Italia: “Pronti con una squadra competente e capace”

A Somma Lombardo si inizia a delineare il quadro politico in vista delle elezioni amministrative del 2026. Mancano ancora circa diciotto mesi al ritorno alle urne, ma i partiti e le forze civiche sono già all’opera per definire strategie, alleanze e candidature in quella che si preannuncia come una partita complessa e decisiva per il futuro della città.

“Forza Italia di Somma Lombardo è in fermento, animata da un forte spirito di unità e determinazione in vista delle prossime elezioni amministrative. Il partito azzurro è impegnato nella costruzione di un percorso politico di coalizione solido e coeso, con un obiettivo chiaro e ambizioso: conquistare la maggioranza per governare la nostra città”, si legge in un comunicato a firma di Giorgio Pivetti.

“La consapevolezza del bisogno di un cambiamento radicale nel panorama politico locale è il motore di questa intensa attività. Forza Italia intende rispondere a questa esigenza proponendo una squadra composta da persone competenti e capaci, pronte ad assumere con responsabilità i ruoli amministrativi necessari per il benessere e lo sviluppo di Somma Lombardo”.

“Il nostro intento è chiaro,” dichiarano dai vertici locali di Forza Italia. “Vogliamo costruire una squadra di persone che abbiano le competenze e la capacità di amministrare la nostra città con efficacia. Crediamo fermamente che oggi la politica abbia bisogno di un cambio di passo, di persone preparate e motivate a lavorare concretamente per il bene comune.”

“L’impegno di Forza Italia non si ferma alla formazione di una squadra di alto livello – continua il comunicato -. Il partito si prepara a condurre una campagna elettorale improntata sulla credibilità e sulla concretezza. L’obiettivo è presentare ai cittadini di Somma Lombardo un programma elettorale realizzabile, basato su idee solide e ben definite, lontano da promesse vaghe e irrealistiche”.

“Non ci interessano le parole al vento,” sottolineano i rappresentanti del partito. “Vogliamo presentare ai cittadini di Somma Lombardo idee concrete e progetti fattibili che rispondano realmente alle esigenze della nostra comunità. La nostra campagna elettorale sarà un dialogo aperto e trasparente con i cittadini, basato sulla fiducia e sulla presentazione di soluzioni concrete per il futuro della nostra città.”