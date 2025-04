Sondaggio del Maccabi per Alex Tyus, la Openjobmetis in attesa

Con la salvezza (quasi) in tasca, la Openjobmetis potrebbe presto rilasciare un giocatore importante per la sua economia di squadra, Alex Tyus. Il pivot interessa nientemeno che al Maccabi Tel Aviv, squadra con cui ha vissuto le stagioni migliori della carriera culminate con il trionfo nell’Eurolega del 2014 oltre che con tre titoli nazionali.

La prima avvisaglia risale a una decina di giorni fa ma in quel caso la Pallacanestro Varese smentì categoricamente la possibilità di una cessione. I due successi su Napoli e Sassari però hanno mutato il panorama con l’avvicinamento della salvezza aritmetica: nel momento in cui questa venisse “certificata” la società potrebbe pensare a rilasciare Tyus.

Il 37enne nato nel Missouri fa gola al Maccabi in quanto possessore di un passaporto israeliano e la storica società gialloblu gradirebbe un innesto “locale” per i playoff nazionali. Tyus a Varese percepisce uno stipendio importante per le casse biancorosse: il risparmio su due mensilità e sui relativi contributi è nell’ordine delle decine di migliaia di euro, soldi che potrebbero tornare presto buoni per le varie operazioni di mercato con le quali Scola&Co. porranno le basi della squadra 2025-26.

Inoltre il Maccabi – squadra di Eurolega anche se quest’anno non ha raggiunto i playoff – avrebbe la disponibilità economica per garantire un buyout alla società biancorossa. Insomma: nel caso Tel Aviv affondasse il colpo per Tyus troverebbe con ogni probabilità un porta aperta dalle parti di Masnago. Nel caso di un addio Kastritis dovrebbe poi affidarsi a Kao Akobundu Ehiogu concedendo però minuti nel ruolo di pivot sia a Aka Fall sia a Grant Anticevich. Facendo di necessità virtù. Intanto comunque Tyus è pronto a tornare in palestra al Campus dove oggi – martedì – è prevista la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo pasquale concesso da Kastritis ai suoi giocatori.