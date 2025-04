Sopralluogo alle case ALER di via Etna e via Moro per la consigliera regionale Cacucci e Cambia Rescaldina

Sopralluogo alle case ALER di via Etna e via Moro a Rescaldina per la consigliera regionale Maira Cacucci e i consiglieri comunali di Cambia Rescaldina Luca Perotta e Paolo Magistrali. I tre politici, insieme ad un referente dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, nei giorni scorsi hanno visionato le palazzine di edilizia residenziale pubblica e hanno incontrato i residenti per individuare gli interventi necessari per la sistemazione degli immobili.

«Abbiamo riscontrato una situazione di assoluto degrado – spiega Perotta, capogruppo consiliare di Cambia Rescaldina e presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia -: alcuni residenti ci hanno fatto accomodare nei loro appartamenti e abbiamo visto che, sebbene loro ne abbiano cura, a livello strutturale ci sono grossi problemi, principalmente di umidità, con anche presenza di muffe. In uno degli appartamenti in cui siamo stati ci sono anche dei minori, è una situazione complessa».

«All’esterno ci sono calcinacci che si staccano e ferro ormai non più coperto dall’intonaco – aggiunge Perotta -: la struttura è ammalorata, la grandine del 2023 poi ha contribuito a danneggiare gli infissi. L’ascensore, non funziona, la vetrata lungo la rampa delle scale è sostituita da pannelli in plexiglass che in termini di sicurezza sono un po’ pericolanti soprattutto nelle giornate ventose. Ora porteremo la voce dei cittadini all’amministrazione comunale».