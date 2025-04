Sostieni il talento, costruisci il futuro nel territorio: Canottieri Varese lancia il crowdfunding che unisce sport, giovani e imprese

La Società Canottieri Varese, punto di riferimento per lo sport del canottaggio a livello nazionale e internazionale, annuncia il lancio del progetto Crowdfunding Canottieri Varese, un’iniziativa volta a raccogliere fondi per sostenere la squadra agonistica e il settore giovanile e accompagnare i propri atleti verso nuovi traguardi, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Negli ultimi anni, la Canottieri Varese ha visto una crescita straordinaria della propria attività sportiva, con la squadra agonistica che ha raggiunto risultati di rilievo nazionale e internazionale, grazie all’impegno degli atleti e all’eccellenza dello staff tecnico. Il settore giovanile rappresenta il cuore pulsante della società, impegnata a coltivare nuovi talenti e promuovere i valori dello sport tra i giovani.

“Per continuare questo percorso di successo, la Canottieri Varese necessita di maggiori risorse e del supporto di nuovi sponsor – si legge in un comunicato stampa- . L’obiettivo della campagna di crowdfunding è di coinvolgere 48 sostenitori, in particolare realtà economiche del territorio di Varese, che desiderano contribuire alla crescita del canottaggio locale”.

I primi tre sostenitori che hanno già aderito con entusiasmo all’iniziativa sono tre aziende storiche e prestigiose del territorio:

IBF srl: è un gruppo multidisciplinare che integra professionalità, passione e competenze per realizzare progetti per un’ampia gamma di settori e capacità di operare in network per una progettazione realmente integrata finalizzata alla più alta qualità del costruito. IBF è socia del Green Building Council Italia

Viar SPA: Azienda leader riconosciuta a livello mondiale nella fornitura di soluzioni forgiate chiavi in mano nell’industria energetica, specializzata in applicazioni sottomarine nella produzione di flange e componentistica per il settore Oil & Gas.

I PALAZZI: Historic Experience Hotels è un brand alberghiero tutto italiano costituito da strutture che occupano edifici storici di rilievo, restaurati nel massimo rispetto dell’identità e della specificità architettonica degli immobili.

La Canottieri Varese invita anche altre aziende del territorio a unirsi a questo progetto, offrendo l’opportunità unica di sostenere una delle eccellenze sportive della città, di fare rete e di creare sinergie con altre realtà leader ed eccellenze locali.

Che vantaggi ne ricaveranno i sostenitori? Lo spiega la società: “I vantaggi per i sostenitori includono visibilità sul sito internet della società, sui social media e su un wall dedicato all’interno della palestra. Invito a tutti gli eventi organizzati dalla società, incluso uno SPONSOR DAY dedicato per favorire il networking. Deducibilità fiscale dei contributi versati. Ritorno di immagine positivo, in linea con i principi ESG, valorizzando l’impegno verso la comunità, il territorio e i giovani”.

“Sostenere la Canottieri Varese significa investire in una realtà sportiva vincente, in crescita e con alta visibilità locale, che ha già dimostrato di poter raggiungere traguardi prestigiosi ”, afferma Pierpaolo Frattini Direttore Generale della Canottieri. “Con il vostro aiuto, potremo continuare a formare campioni e a promuovere i valori dello sport tra i giovani”.

Contatti:

Per maggiori informazioni su come diventare sponsor del progetto CROWDFUNDING Canottieri Varese, contattare:

Telefono: +39 3206040908

E-mail: segreteria@canottierivarese.com