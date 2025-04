Spacci e borseggi alla settimana del Mobile: tre arresti a Milano

Settimana intensa per la Polizia di Stato di Milano, impegnata nei controlli rafforzati disposti dal questore Megale in occasione del Salone del Mobile e del Fuori Salone. Gli agenti della 6ª sezione della Squadra Mobile hanno arrestato sei persone e denunciato due donne, tutte con precedenti, per borseggi e spaccio.

Alla Fiera di Rho, martedì 8 aprile, due uomini sono stati notati aggirarsi tra i locali del Salone: uno dei due, un 50enne, ha sottratto 205 euro dal portafoglio di un imprenditore coreano seduto in un ristorante, rimettendolo poi a posto con destrezza. Fermati entrambi subito dopo, sono stati arrestati. Poco dopo, tre cittadini peruviani, irregolari, hanno rubato la borsa a una donna cinese, ma sono stati inseguiti e bloccati dagli agenti: anche per loro è scattato l’arresto.

Nel pomeriggio, in piazza Cairoli, due donne — una croata di 29 anni e una spagnola di 26 — entrambe incinte, hanno derubato una turista taiwanese dei documenti e dei contanti. Notate da un poliziotto fuori servizio, sono state fermate e denunciate a piede libero. Grazie all’intervento della Squadra Mobile e ai canali diplomatici, la vittima ha potuto riavere indietro il maltolto.

Infine, venerdì 11 aprile, in via Mercato, un 28enne è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di cocaina, ecstasy, feniletilammina e oltre 2.200 euro in contanti. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Durante i controlli in metropolitana, un 48enne algerino, pluripregiudicato e irregolare, è stato individuato e accompagnato al CPR di Torino.