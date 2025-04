Sport e divertimento a Ranco con il primo “Gir ‘in gir al Sass”

Sport, natura e divertimento per una serata insieme in uno degli angoli più belli del Basso Verbano. Venerdì 2 maggio è in programma la prima edizione del “Gir ‘in gir al Sass“, la corsa podistica non competitiva organizzata da San Quirico Running in collaborazione con la Pro Loco di Ranco. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ranco.

Il percorso, un anello misto di 6 chilometri, si snoderà attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. Il ritrovo è fissato alle 19 all’ex Fattoria Robustelli, in Via Quassa a Uponne, mentre la partenza è prevista per le 20. Le iscrizioni saranno possibili direttamente sul posto al costo di 5 euro.

Dopo la corsa, spazio alla convivialità con il ristoro finale e la festa allo stand gastronomico curato dalla Pro Loco di Ranco.

INFO