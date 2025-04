“Sport in festa”: a Taino due giornate di sport inclusivo

Due giornate di sport inclusivo a Taino, dove il Comune ha voluto organizzare tra le sue iniziative anche una speciale manifestazione dedicata allo sport e a tutte le attività extrascolastiche, uno strumento di inclusione sociale e di contrasto alla tendenza allo spopolamento.

Sabato 17 e sabato 24 maggio associazioni sportive e realtà locali saranno coinvolte nel progetto “Sport in festa: lo sport che accoglie, lo sport senza Barriere“, realizzato con il supporto dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), che con i fondi messi a disposizione per le due giornate si riusciranno a coinvolgere più di 400 bambini e ragazzi.

L’obiettivo dell’evento è quello di favorire l’accesso alle attività sportive per i minorenni dai 6 ai 17 anni, con un’attenzione particolare alle famiglie a basso reddito e ai minori con disabilità.

Ma non è solo questo, perché si vuole anche sensibilizzare sull’importanza di fare sport: «La conoscenza limitata delle opportunità offerte dal territorio e le difficoltà logistiche – come l’organizzazione dei trasporti per accompagnare i figli – rappresentano ulteriori ostacoli. Attraverso questo progetto, si intende quindi non solo promuovere l’accesso allo sport per queste fasce di popolazione, ma anche sensibilizzare l’intera collettività sull’importanza di investire nello sport e nell’inclusione di tutti, affinché ogni bambino e ragazzo possa avere le stesse opportunità di crescita e sviluppo», ha aggiunto Stefano Ghiringhelli, sindaco di Taino.