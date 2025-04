Sport per tutti fa il pieno a Varese. 150 famiglie potranno far praticare uno sport ai propri figli, gratis

L’iniziativa per la gratuità dei corsi sportivi promossa dal Comune di Varese rivolta ai nuclei famigliari con Isee fino a 20mila euro

Sono 150 le famiglie varesine che hanno usufruito dell’agevolazione, dal nome “Sport per Tutti”, messa in campo dal Comune di Varese. Si tratta dell’iniziativa che consente ai nuclei famigliari, con un ISEE fino a 20mila euro, l’accesso gratuito ai corsi sportivi proposti dalle associazioni sportive e società varesine.

A rispondere positivamente alla chiamata del Comune infatti sono stati oltre 20, tra società e associazioni, le realtà che a Varese propongono corsi sportivi per bambini e ragazzi e hanno messo a disposizione posti all’interno di Sport per Tutti. Dal calcio al canottaggio, dal basket alla pallavolo e dalla ginnastica fino al rugby, è stato ampio il ventaglio di disciplina tra cui le famiglie in difficoltà hanno potuto scegliere, consentendo ai propri figli di praticare sport.

Alle associazioni o società che hanno aderito all’iniziativa, Il Comune ha riconosciuto riduzioni tariffarie rispetto alla tariffa standard di utilizzo degli impianti sportivi a loro concessi, in base al numero di quote gratuite messe a disposizione a favore di soggetti in disagio economico che hanno partecipato alle attività offerte.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa iniziativa – ha detto questa sera in Commissione l’assessore Stefano Malerba – che ha permesso a tantissime famiglie di poter accedere gratuitamente ai corsi sportivi promossi dalla città. L’obiettivo di questo progetto infatti, è quello che lo sport sia davvero praticato da tutti a Varese e in particolare dalle nuove generazioni. Nessun bambino e nessuna bambina deve restare escluso. Ringrazio tutte le associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa, senza la cui disponibilità non sarebbe stato possibile raggiungere questo ottimo risultato”.

L’amministrazione premierà le società e le associazioni che hanno aderito allo “Sport per Tutti” con un riconoscimento che verrà dato durante un evento pubblico.