Spray al peperoncino in classe, diciassettenne denunciato a Como

La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato per possesso illecito di armi e per emissione di gas nocivi in luogo pubblico, un giovane di diciassette anni di origini marocchine residente a Cantù (CO) con precedenti penali.

Intorno alle 10:40 di ieri, la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Como, è intervenuta all’interno dell’Istituto “Ripamonti” dopo aver ricevuto la segnalazione di una classe intossicata da uno spray al peperoncino.

I poliziotti giunti sul posto, una volta assicuratosi che gli studenti ed i docenti colpiti dai i vari sintomi dovuti all’inalazione del gas fossero seguiti dal personale sanitario, hanno ricostruito con esattezza quanto accaduto, sequestrando immediatamente lo spray utilizzato in aula dal responsabile, un 17enne che è stato portato in Questura per gli ulteriori accertamenti che hanno poi dato notizie di reato a suo carico come tentato omicidio ed altri precedenti di polizia.

Vista la condotta non idonea all’ordine ed alla sicurezza pubblica del 17enne, il Questore di Como Marco Calì ha deciso di emettere un provvedimento amministrativo – DACUR – notificato dagli esperti dell’Ufficio della Divisione Anticrimine della Questura di Como, che vieta al giovane di fare accesso in specifiche via del territorio della città di Cantù per la durata di due anni.