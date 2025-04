Stare male in provincia ma bere benissimo: è arrivata la birra “Varesotta”

Alzi la mano chi non ha mai incontrato, “scrollando” su Instagram, la pagina “Stare male in provincia” che scherza a suon di meme sulla vita nel Varesotto e che vanta circa 22mila followers. E alzi la mano chi non ha mai sentito nominare il birrificio artigianale “50&50” che ha sede a Varese e che è considerato uno dei migliori d’Italia, tanto da cogliere il titolo di “Birrificio dell’anno” a Rimini nello scorso febbraio.

Due realtà vivaci, amate, divertenti e vincenti (nel proprio ambito) nate a pochi chilometri di distanza che, dopo essersi conosciute meglio, hanno deciso di creare qualcosa insieme. Qualcosa di estremamente fresco e piacevole: una nuova birra dedicata al territorio tanto da essere chiamata “Varesotta”.

«Con i ragazzi del birrificio ci siamo conosciuti e piaciuti sui social e poi nella vita reale – spiegano i responsabili di Stare male in provincia che sono rigorosamente anonimi – e quindi è nata questa idea di creare qualcosa insieme. Crediamo proprio che la birra sia un prodotto ideale sia per noi sia per i nostri followers e così, per la prima volta, ci siamo lanciati in un’avventura del genere. Crediamo sia divertente e con Elia e Alberto (i titolari del birrificio ndr) ci siamo trovati in sintonia. A noi, tra l’altro, piaceva l’idea di dare vita a una birra in stile IPA, poi 50&50 si è occupata di rendere reale questo nostro desiderio».

La “Varesotta” quindi sarà una IPA, ovvero una India Pale Ale, birra ad alta fermentazione dal tenore alcolico moderato (5%) ma dal gusto non banale, nella quale sono stati usati luppoli neozelandesi che regalano aromi tropicali ed erbacei. Il taglio amaro non sarà particolarmente marcato proprio per risultare facile da bere e raggiungere così un pubblico che sia il più ampio possibile e non si fermi solo agli appassionati del settore.

«Stare male in provincia è una pagina capace di fare cose molto divertenti, che ci piacciono e ci fanno ridere, e che si merita il grande successo di pubblico raccolto in questi anni. Per questo siamo stati ben felici di collaborare con loro, dando anche una grande attenzione al territorio che ci circonda, al quale vogliamo bene e nel quale le nostre birre sono molto gradite. In etichetta ci saranno diversi riferimenti alla provincia di Varese – dal “cammello” dell’epifania, al lago, al Sacro Monte – e anche la scritta sarà VA-IPA a rimarcare l’origine nostrana di questo “esperimento”.

La “Varesotta” sarà disponibile sia alla spina nella tap-room di 50&50 in via Merano 5 a Varese e negli altri locali che abitualmente propongono le birre prodotte a Valle Olona. Le lattine si possono inoltre acquistare sullo shop online presente sul sito ufficiale di 50&50 (CLICCANDO QUI) insieme a tutti gli altri prodotti del birrificio.