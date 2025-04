Statale Vergiate-Besozzo: chiude l’incrocio di Malgesso per il cantiere della rotatoria

Con un’ordinanza, Anas ha disposto la chiusura dell’incrocio tra la Strada statale 629 Vergiate – Besozzo e Via Brebbia nella località di Malgesso, per permettere i lavori di costruzione della rotatoria, che sostituirà i semafori. Il traffico sarà interrotto a partire dalle 9:00 di lunedì 28 aprile fino a martedì 10 giugno. Verrà chiuso anche l’attraversamento pedonale.

Le modifiche alla circolazione

Per la durata dei lavori, in direzione sud (verso Vergiate), la carreggiata verrà ristretta e i veicoli potranno transitare solo su una corsia dal chilometro 13+100. Carreggiata ristretta e traffico su una singola corsia anche in direzione nord (verso Besozzo) dal chilometro 12+900.

In direzione nord (verso Besozzo) sarà inoltre consentito solamente svoltare a destra in Via Brebbia (verso il centro di Malgesso), sarà quindi vietata la svolta a sinistra. In direzione sud (verso Mercallo-Vergiate) sarà invece permessa la e svolta a destra in Via Brebbia (in direzione Brebbai), mentre la svolta a sinistra sarà vietata.

Verso la fine dei lavori per le prime tre rotatorie

Il progetto della nuova rotatoria di Malgesso

Con la realizzazione della rotatoria anche nell’incrocio di Malgesso, si avvicina la conclusione del primo cantiere per la sostituzione dei semafori lungo la statale Vergiate – Besozzo. La prima rotatoria a venire ultimata è stata quella nel Comune di Mercallo (nel maggio 2024), seguita da quella di Vergiate (marzo 2025).

Il Ministero dei Trasporti ha inoltre confermato il progetto per la costruzione di altre tre rotatorie lungo la statale: due nel Comune di Comabbio e una a Travedona Monate. Un’ulteriore rotatoria sulla statale sarà realizzata sempre a Comabbio dalla Provincia di Varese.