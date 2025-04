Summer Sound Gallarate 2025: sette serate di musica e divertimento per tutta la città

Il centro di Gallarate si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con il ritorno di “Summer Sound Gallarate 25”, la rassegna estiva organizzata dal Distretto Urbano del Commercio, realtà composta dall’Amministrazione comunale, Confcommercio e Naga, e promossa dall’Assessorato alle Attività Economiche.

Sette serate di musica dal vivo animeranno Piazza Libertà ogni venerdì sera, dal 13 giugno al 18 luglio 2025, con inizio alle ore 21.30 e termine alle 23.30.

Il calendario prevede l’esibizione di tribute band che faranno rivivere le emozioni dei grandi della musica italiana:

13 Giugno: OPERA III – Tribute ai Pooh

20 Giugno: Fuori Tempo MAX – Tribute agli 883

27 Giugno: Sugar Live Band – Tribute a Zucchero

4 Luglio: Sinceramente Tua – Tribute ad Annalisa

11 Luglio: Oro Nero – Tribute a Ligabue

12 Luglio: Miss Lago Maggiore – Concorso di bellezza

18 Luglio: Andy Vox – Tribute a Vasco Rossi

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, prima di ogni concerto ci saranno momenti ludici e di intrattenimento pensati per i più piccoli: giochi, attività e animazione per vivere la piazza in famiglia, fin dal tardo pomeriggio.

«Con Summer Sound 25 vogliamo dare un forte segnale di vitalità al nostro centro. Piazza Libertà sarà il cuore pulsante di un’estate fatta di emozioni, condivisione e valorizzazione del commercio cittadino». L’evento prevede un palco allestito stabilmente dal 9 giugno al 19 luglio, con spazi dedicati a camerini, regia e sponsor, oltre a una comunicazione chiara e visibile.

“Summer Sound Gallarate 25” è un’occasione unica per vivere il centro città in un clima di festa, con musica, intrattenimento e tante occasioni per stare insieme.

«Iniziative come queste sono fondamentali per riportare la gente nelle piazze, far vivere i centri storici e valorizzare il tessuto commerciale della città. È un invito implicito ai commercianti a sfruttare al meglio questi momenti: una vetrina in più accesa è un segnale di vitalità. Le città piene di famiglie e di persone sono anche città più sicure – commenta Renato Chiodi, presidente di Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa – . In questo percorso, la collaborazione tra amministrazione pubblica e associazioni di categoria è determinante: insieme possiamo costruire proposte attrattive, efficaci e sostenibili».

«Grazie alla piattaforma di Analytics di Confcommercio potremo monitorare l’impatto degli eventi in tempo reale, raccogliendo dati su presenze, fasce d’età, provenienza e capacità di spesa: informazioni preziose per migliorare l’offerta e calibrare ogni appuntamento sulle esigenze reali del pubblico».

«Accanto alla programmazione di eventi sono utili anche interventi strutturali che rendano i nostri centri storici più accoglienti, attrattivi e sicuri. Il decoro urbano, l’illuminazione, la cura degli spazi pubblici sono condizioni imprescindibili per creare un ambiente dove cittadini e visitatori si sentano a loro agio e abbiano voglia di tornare. La vivibilità si costruisce anche con una visione di lungo periodo».