Temporale autorigenerante sulla Valle Olona: «Fenomeno estremo e localizzato»

«È stato un fenomeno estremamente localizzato: un nubifragio associato a un temporale concentrato tutto sulla zona della Valle Olona». Paolo Valisa, responsabile del Centro Geofisico Prealpino ed esperto meteorologo, sintetizza così quanto accaduto nella serata di mercoledì 23 aprile.

Un evento meteorologico annunciato da un’allerta gialla, ma la cui evoluzione si è rivelata difficile da prevedere. «La cosa sorprendente – spiega Valisa – è che di fatto si è trattato di tre temporali. Un temporale autorigenerante: infatti ci sono stati tre episodi di grandine, in successione. Si ricreava e ripartiva, in pratica si è autoalimentato».

Pioggia torrenziale in poche ore

I dati raccolti testimoniano l’intensità dell’evento. «Dalle 18.30 alle 23 circa – precisa Valisa – sono caduti circa 67 millimetri di pioggia a Masnago. Nella zona di Brinzio i millimetri sono stati 62, a Ganna 85, alla Rasa addirittura 133. In Valganna, nel momento di maggiore intensità, sono caduti 9 millimetri in soli dieci minuti».

Non si è trattato però dell’episodio più grave che ha colpito l’area. Il 15 luglio 2009 un violento nubifragio investì Induno e la Valganna, facendo registrare ben 180 millimetri di pioggia in sole tre ore, con gravi allagamenti e smottamenti.

«Non è un record, se di record vogliamo parlare – puntualizza Valisa – ma è stato comunque un episodio molto intenso». A Varese, in piena estate, si sono già registrati casi con 20-25 millimetri di pioggia in dieci minuti.

Il ritorno del sole

Sul fronte delle previsioni, c’è spazio per un cauto ottimismo: «Difficile fare previsioni certe – avverte l’esperto – la primavera è per sua natura caratterizzata da instabilità. Ma possiamo dire che il 25 aprile ci regalerà una bella giornata di sole: sarà una giornata asciutta con temperature gradevoli. Così anche sabato, quando si raggiungeranno anche i 22 gradi. In serata, però, è previsto qualche rovescio e l’arrivo di nuovi temporali». Troppo presto per sapere se domenica ci servirà l’ombrello.