Thomas Ruspini è il nuovo vice commissario di Polizia Locale di Varano Borghi

Varano Borghi ha un nuovo vice commissario della Polizia Locale. Si tratta di Thomas Ruspini, che ha preso servizio martedì primo aprile, dopo aver vinto il concorso indetto dall’amministrazione comunale.

32 anni e laureato in Giurisprudenza, Ruspini ha un’esperienza pluriennale acquisita come agente di Polizia Locale in una realtà cittadina vicina, dove nell’ultimo anno ha svolto mansioni con particolari responsabilità, distinguendosi per abilità, conoscenza del territorio e senso del dovere (ricevendo un elogio dal sindaco nel 2019).

«Sono molto legato – spiega Ruspini – alla realtà del territorio dei due laghi in generale e sono impaziente di iniziare questa nuova avventura. Intendo portare un servizio di polizia presente, efficiente e sempre più in stretta collaborazione con la competente Stazione Carabinieri. La Polizia Locale deve essere un punto di riferimento per il cittadino e la comunità tutta, un’istituzione alla quale ci si rivolge con fiducia in caso di necessità».

Il nuovo vice commissario sarà disponibile a ricevere il pubblico negli orari che verranno di seguito pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Varano Borghi.