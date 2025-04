Tony IPants e Jesuisil: a Materia il commento diventa cultura pop

Con oltre 736.000 iscritti su YouTube, 130.000 follower su Instagram e una presenza costante anche su Twitch, Tony IPants e Jesuisil sono tra le voci più originali e seguite della nuova scena digitale italiana. Mercoledì 23 aprile saranno tra gli ospiti dell’evento organizzato a Materia, nuova sede di Varesenews che si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno, per celebrare i 20 anni dalla nascita di YouTube, la piattaforma che ha rivoluzionato la comunicazione e l’intrattenimento online.

La serata si aprirà con la partecipazione de iPantellas, per poi proseguire con i contributi di altri creator e youtuber del territorio, tra cui il duo composto da Antonino Pantò (in arte Tony IPants) e Silvia Moretto (Jesuisil), coppia nella vita e nel lavoro. Attivi con format che spaziano dalle reaction ai vlog, dal crime ai dibattiti d’attualità, si definiscono con autoironia la “Gialappa’s 2.0” del web, capaci di commentare con intelligenza e sarcasmo il mondo dei media.

La loro attività è costruita su una forte sintonia personale e professionale, coltivata attraverso esperienze significative: entrambi hanno lavorato come speaker radiofonici, presentatori di eventi e intervistatori per importanti realtà, tra cui RDSNext e CiaoComo Radio. A questo si aggiunge un approccio meticoloso alla produzione dei contenuti, che curano in prima persona in tutte le fasi, dall’ideazione al montaggio.

Il loro pubblico – giovane ma trasversale – non si limita a guardare: commenta, discute, partecipa. Un’interazione continua che riflette la trasformazione di YouTube da semplice piattaforma a spazio di dialogo e identità condivisa.