Topi in piazza stazione, derattizzazione straordinaria a Gallarate

Si avvia la derattizzazione, in piazza stazione a Gallarate, dopo che i residenti avevano segnalato (filmandoli) i nugoli di topi che si “affollavano” in piazza Giovanni XXIII.

«Abbiamo previsto un intervento straordinario» comunica oggi l’assessore Sandro Rech. Un intervento per diminuire le presenze, anche se poi servirà “indagare” meglio sulla provenienza di così tanti ratti di grosse dimensioni.

«Il problema immediato sono gli avanzi delle “colazioni” che vengono lasciati intorno alle panchine e ai cestini. Ma il problema è anche capire anche da dove vengono tutti i topi, magari da costruzioni abbandonate o da tane già formate»

Rech ricorda che già in passato si era affrontato il problema specifico: «C’era una situazione simile sulla scalinata verso via Venegoni. In quel caso avevamo ripulito e avevamo chiuso le tane sulla collinetta: così il problema è stato ridotto di molto».

Nei giorni scorsi alcuni lettori avevano fotografato anche i ratti che si “arrampicavano” fin sopra i cestini della spazzatura pieni di rifiuti (nella foto di apertura), sollevando anche il tema dello svuotamento dei cestini e della necessità di far sì che i rifiuti non finiscano a terra dove sono più raggiungibili.