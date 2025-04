Torna lo Scarpone Luvinatese: appuntamento il 1° maggio tra sport, natura e tradizione

La storica gara di corsa in montagna giunge alla sua 59esima edizione. Due tracciati per grandi e piccoli e un banco gastronomico aperto a tutti

Anche quest’anno il 1° maggio a Luvinate sarà all’insegna della tradizione sportiva con il ritorno dello Scarpone Luvinatese, giunto alla sua 59ª edizione.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Luvinate, propone una giornata di sport, natura e convivialità ai piedi del Parco Campo dei Fiori, in collaborazione con il Comune di Luvinate, la Protezione Civile intercomunale e il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.

Il programma della giornata

La manifestazione si aprirà alle ore 8.00 con il ritrovo degli atleti in piazza a Luvinate.

Alle ore 10.00 è prevista la partenza del 59° Scarpone Luvinatese, una corsa impegnativa di 5,6 km con un dislivello di 800 metri, che porterà i partecipanti fino alla zona di Punta di Mezzo, nel cuore del massiccio del Campo dei Fiori. L’arrivo dei primi concorrenti è previsto attorno alle 11.30.

Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14.00.

Nel pomeriggio spazio anche ai più piccoli e alle famiglie con il 21° Scarponcino Luvinatese: partenza fissata alle 16.00 su un tracciato più breve, di 4 km con 100 metri di dislivello, ideale per i giovanissimi e per chi vuole avvicinarsi al mondo della corsa in montagna. Le premiazioni del Scarponcino si terranno alle 17.15.

Lungo entrambi i percorsi saranno allestiti punti ristoro per consentire ai partecipanti di recuperare energie.

Banco gastronomico e iscrizioni

Per tutta la giornata, dalle 12.30 alle 18.00, sarà attivo un banco gastronomico con specialità locali, aperto a partecipanti e visitatori, presso l’area della partenza.

Le iscrizioni per il 59° Scarpone Luvinatese sono già aperte e possono essere effettuate online compilando il modulo al seguente link:

Il menù della giornata