Tornano i bandi di Fondazione Comunitaria del Varesotto: oltre 1,5 milioni ma cambiano le regole dei contributi

Con la nuova presidenza, la Fondazione Comunitaria del Varesotto continua a contribuire positivamente alle attività culturali e sociali della provincia ma cambia il metodo di erogazione dei contributi. «Quella che presentiamo è una proposta all’insegna della continuità e dell’innovazione – ha spiegato Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto – Della continuità perché mira a consolidare quanto di positivo fatto in passato, dell’innovazione perché avvia una serie di azioni, destinate a svilupparsi ulteriormente in futuro, volte ad entrare in profondità nella progettazione e nel risultati attesi. Non a caso, in linea con quanto fanno le altre Fondazioni Territoriali di Cariplo, la valutazione sarà gestita dalla struttura interna e non dal CDA».

La novità principale di quest’anno, trasversale a tutti i bandi, sarà infatti il passaggio a una valutazione di tipo tecnico, basata su criteri esplicitati all’interno del regolamenti e su alcune premialità, elencate nei testi dei bandi. Inoltre, chi si presenterà in partenariato potrà accedere a una soglia di contributo maggiore.

«La valutazione di tipo tecnico è una novità che potrà fare arrabbiare qualcuno – ha continuato Visconti – Però è giusto che a valutare i progetti siano le persone che ne hanno competenza specifica, e in base a regole ben esplicitate nei bandi: è un modo per aiutare a migliorare il terzo settore della provincia, e far si che riesca ad accedere anche a bandi più corposi, come quelli della Fondazione Cariplo, per esempio».

Sarà invece in continuità la somma erogata dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto: circa un milione e cinquecento mila euro, 800mila dei quali destinati ai bandi “Arte&Cultura” e “Interventi Sociali”, che mettono a disposizione rispettivamente 350mlla euro e 450mlla euro: «Sono due strumenti ben conosciuti da anni dagli enti del Terzo Settore – ha ricordato Massimiliano Pavanello, direttore dalla Fondazione – Il bando “Arte& Cultura” sostiene attività in ambito culturale, con particolare attenzione a nuove modalità di fruizione della cultura; il bando “interventi Sociali”, invece, avrà come sempre al centro il sostegno a iniziative volte a supportare le fragilità e a favorire processi di coesione e integrazione per i soggetti a rischio di esclusione. La scelta della Fondazione è stata di favorire iniziative più strategiche, e gestire accompagnamenti per progettualità più solide su argomenti specifici».

Altri 700mila euro saranno previsti per altri interventi: in particolare per il bando “Tesori Nascosti“, dedicato al restauro di opere d’arte; il bando “Tre Sfide per Tre Comunità“, che riguarda la nascita di fondi solidali di comunità e percorsi di welfare comunitario; il bando “Comunità Energetiche Solidali“, anch’esso finalizzato alla promozione di fondi solidali e il bando “Cultura Motore di Sviluppo“, che coinvolge la Camera di Commercio in un’ottica di capacity building per gli enti culturali, oltre a un intervento di sistema e un bando dedicato alle Politiche Giovanili. Non mancherà infine la call “30 giorni per donare“, prevista per il mese di giugno, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte da realizzare nel mese di ottobre, dedicato alla filantropia e che permetterà anche quest’anno di raddoppiare le donazioni raccolte.

«Per supportare gli enti, La Fondazione metterà a disposizione per tutti un percorso di accompagnamento – ha continuato Pavanello – E anche un’attività di mentoring garantita dallo staff della Fondazione, disponibile per fissare incontri ad hoc».

Il percorso di accompagnamento, fruibile online, verterà sul ciclo di vita del progetto, sulle strategie di raccolta fondi, sulla comunicazione efficace e sul tema della coesione sociale e delle reti di comunità.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 15 MAGGIO

Ci sarà tempo fino al 15 maggio per presentare le domande: tutte le informazioni e i regolamenti sono disponibili sul sito www.fondazionevaresotto.it