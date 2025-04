Torneo di scacchi nel ricordo di Francesco Mondini: al via il 5° Memorial a Cocquio Trevisago

Nel cuore verde della provincia di Varese, tra le colline di Caldana, il silenzio del Teatro SOMS verrà presto interrotto dal ticchettio ritmato degli orologi da torneo e dal sussurro concentrato dei pensieri più strategici. Dal 9 all’11 maggio 2025, la Società Scacchistica Esteban Canal di Cocquio-Trevisago darà vita alla quinta edizione del Memorial Francesco Mondini, un open integrale che promette sfide avvincenti e un’atmosfera densa di emozioni.

Il programma si apre venerdì 9 maggio alle 19:00 con la chiusura ufficiale delle iscrizioni, seguita dall’appello alle 19:20 – un momento cruciale, in cui la presenza è obbligatoria: chi non sarà presente rischia di iniziare dal secondo turno, anche se regolarmente iscritto. Alle 19:30 si accenderanno i riflettori sulla prima partita, dando il via a un fine settimana all’insegna della riflessione e della competizione.

Sabato 10 maggio si entrerà nel vivo: il secondo turno è previsto per le 9:00 del mattino, seguito dal terzo turno alle 15:00. La domenica, 11 maggio, si chiude in bellezza con due ulteriori turni (alle 9:30 e alle 15:00), cui seguirà la premiazione finale.

Il torneo è aperto a tutti i giocatori tesserati FSI per il 2025, sia nella categoria Agonistica che Juniores, e agli stranieri residenti in Italia muniti di FIN (ID) FIDE rilasciato dalla propria federazione. È importante notare che non sarà possibile tesserarsi direttamente presso la sede del torneo.

Per chi desidera partecipare, è possibile versare la quota d’iscrizione tramite bonifico all’IBAN IT93E0306909606100000157162, indicando nella causale: 5° Memorial Francesco Mondini.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo info@canalscacchi.it o telefonicamente al numero 333 618 1150.

Un’occasione per ricordare, riflettere, e – mossa dopo mossa – celebrare la bellezza eterna del gioco degli scacchi.