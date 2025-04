Tra Ars e Scientia, una bella serata con il maestro Vianelli al Liceo Musicale di Varese

Al Liceo Musicale di Varese, “R. Malipiero” si è tenuta una splendida lezione concerto del M° Vianelli, intitolata Tra Ars e Scientia: Ars perfetta, ovvero: Conversazione verbo/musicale sul linguaggio nascosto dentro l’ opera organistica bachiana.

L’evento ha suscitato grande interesse e ha visto una partecipazione entusiasta da parte del pubblico, che ha seguito con attenzione e coinvolgimento l’affascinante percorso proposto dal Maestro. La serata è stata molto apprezzata per la sua originalità e profondità.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica alle 17.00, con i Maestri Laura Gianantonio e Roberto Villa. Insieme ai loro allievi, presenteranno un’altra lezione concerto dal titolo Dal clavicembalo al pianoforte, un viaggio affascinante attraverso l’evoluzione dello strumento musicale. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di musica.