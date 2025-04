Tra cielo e fantasia: a Materia un maggio di feste e scoperte per grandi e piccoli

A Materia, maggio sarà un mese speciale fatto di emozioni, scoperte e storie per tutte le età. Dalle avventure in mongolfiera, alla festa della mamma, ai racconti dedicati alla maternità, fino a un tuffo nell’universo fantastico di Gianni Rodari, il calendario propone momenti di incontro e divertimento pensati per famiglie, bambini e adulti curiosi di riscoprire la meraviglia.

3 maggio: Dentro una mongolfiera. Un pomeriggio tra terra e cielo

Si comincia sabato 3 maggio con un pomeriggio straordinario: “Dentro una mongolfiera”. Dalle 16.30 nel giardino di Materia si potrà vedere da vicino una vera mongolfiera grazie all’Arcadia Fly Team, esplorarne l’interno e scoprire come funziona il volo più affascinante che esista. Alle 18:00 l’esperienza si sposterà all’interno dello spazio con un incontro-racconto insieme ai piloti, tra immagini, aneddoti e visioni dal cielo.

10 maggio: Festa della mamma con Mamme in cerchio

Sabato 10 maggio alle 15:00 sarà il momento di festeggiare la maternità con “Festa della mamma con Mamme in cerchio”. Un pomeriggio creativo dove le mamme saranno protagoniste di un racconto corale fatto di disegni, parole, gesti e immagini. I bambini potranno partecipare ai giochi organizzati e condividere una merenda in un’atmosfera di leggerezza e partecipazione.

15 maggio: Praticamente Rodari Materia

Giovedì 15 maggio alle 18:00 Materia ospiterà “Praticamente Rodari Materia”, un momento di narrazione e riflessione all’interno del festival diffuso che celebra il legame tra Gavirate, terra d’infanzia di Gianni Rodari, e Omegna, sua città natale. Un’occasione per attraversare l’eredità educativa e letteraria di Rodari attraverso parole, immagini e memoria, riscoprendo il valore della fantasia e dell’immaginazione.

