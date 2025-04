Trasporti, Ilaria Pagani: “Caro Azzi, non vogliamo l’Orient Express ma un servizio decente per i cittadini”

Non si ferma il botta e risposta a distanza sui trasporti tra la candidata del Partito democratico Ilaria Pagani e quello del centro destra saronnese Rienzo Azzi. Dopo la “lettera aperta” inviata ieri da Azzi, ecco la risposta: «Caro Azzi, noto un certo atteggiamento paternalistico. Sei stato in Regione e quindi? E quindi proprio perché sei stato un membro di questa maggioranza che da 25 anni guida Regione Lombardia sei complice, anche tu, delle scelte fatte sul servizio trasporti di Trenord».

«Comprendo inoltre che ignori che le mie deleghe erano al welfare. Non ai trasporti. Ma da candidata sindaca è mio dovere dare voce al disagio dei cittadini saronnesi che pagano le tragiche scelte di Regione in termini di trasporti. Scelte della maggioranza che ti sostiene. Nessuno vuole l’Orient Express ma un servizio decente sì. Certo quando andrò in Regione a trattare il tema non lo farò con il cappello in mano o sulla base delle amicizie ma come rappresentante di un’importante comunità come quella saronnese, magari potresti accompagnarmi», conclude Ilaria Pagani.