Tre poliziotti fuori servizio salvano mamma e figlia di due mesi dall’incendio a Como

Un gesto di grande coraggio ha scongiurato il peggio in via Alciato nel pomeriggio di sabato 5 aprile. Tre agenti della Polizia di Stato, liberi dal servizio, sono intervenuti prontamente per domare un principio d’incendio in un appartamento, salvando una madre 34enne originaria del Camerun e la sua bambina di appena due mesi.

Erano circa le 16.00 quando i tre agenti, due donne e un uomo della Questura di Como, passando per via Alciato, hanno notato del fumo denso e delle fiamme uscire da una finestra. Senza esitazione, si sono precipitati verso l’abitazione per prestare soccorso.

Con fatica sono riusciti a farsi aprire dalla donna, visibilmente sotto shock, che ha subito indicato la stanza dove si trovava la piccola. Nonostante il fumo impedisse di vedere e respirare, i poliziotti hanno agito con grande lucidità: mentre uno di loro spegneva le fiamme in cucina e sulla persiana, le due colleghe hanno portato in salvo la madre e la neonata, mettendole al sicuro fuori dallo stabile.

Nel frattempo, sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti della Questura, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118, che ha trasportato le due presso l’ospedale Sant’Anna. Fortunatamente la neonata è rimasta illesa, mentre la madre ha riportato una lieve bruciatura al braccio.

I tre agenti, rimasti intossicati dal fumo, si sono successivamente recati al pronto soccorso per accertamenti, lamentando disturbi alle vie respiratorie.

Un episodio che racconta di prontezza, coraggio e spirito di servizio, anche al di fuori dell’orario lavorativo.